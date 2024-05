Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Anzeige





Zwei PKW der Marken Audi und BMW stießen kurz vor der Altarm-Saarbrücke frontal zusammen. Unfallursächlich dürfte den Witterungsverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein.

In der Folge wurden beide Pkw stark beschädigt, woraufhin der Audi-Fahrer durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr mittels technischem Gerät aus seinem Fahrzeugfrack herausgeschnitten werden musste.



Anschließend wurden beide Fahrzeugführer durch Rettungskräfte mit schweren Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert.



Nach Aussagen eines Ersthelfers habe sich ein Augenzeuge und Fahrer eines silbernen Volkswagens mit Mannheimer Kennzeichen nach kurzem Verweilen an der Unfallörtlichkeit in Richtung Saarburg entfernt.

Nähere Hinweise zu dem wichtigen Verkehrsunfallzeugen bestehen nicht.



Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, insbesondere der bereits erwähnte VW-Fahrer, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

PK Wiegert



Telefon: 06581-91550





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell