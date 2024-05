Diebstahl von zwei Kurzzeitkennzeichen

Am 18.05.2024 im Zeitraum von 22:15 Uhr bis 23:15 Uhr wurden an einem schwarzen BMW X5 sowohl das vordere, als auch das hintere Kurzzeitkennzeichen entwendet.

Tatort war der Parkplatz gegenüber der Table-Dance Bar „WildCats“ (Bahnhofstraße 41, 55774 Baumholder). Bislang uT entwendete(n) hierbei beide Kurzzeitkennzeichen an dem Fahrzeug und entfernten sich danach mit diesen von der Tatörtlichkeit.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Baumholder zu melden.



