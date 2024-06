Schweich

Anhänger mit alten Fenstern entwendet

Von Polizeidirektion Trier (ots)

In der Zeit von Montag, 10.06.2024, 21:30 Uhr und 11.06.2024, 08:00 Uhr wurde in der Oberstiftstraße in Schweich ein Anhänger mit Planenaufbau der Marke Humbaur entwendet.