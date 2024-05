Wildunfall mit zwei beschädigten Pkw

Am frühen Dienstagabend befuhr ein 37-jähriger Mann aus Dattenberg mit seinem Pkw die L 254 aus Richtung Weißfeld kommend in Fahrtrichtung St. Katharinen. Plötzlich sprang ein Rehbock von rechts auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw des Dattenbergers.

Am frühen Dienstagabend befuhr ein 37-jähriger Mann aus Dattenberg mit seinem Pkw die L 254 aus Richtung Weißfeld kommend in Fahrtrichtung St.-Katharinen. Plötzlich sprang ein Rehbock von rechts auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw des Dattenbergers. Durch den Aufprall wurde der Rehbock weggeschleudert und schlug mit seinem Geweih in den linken Vorderreifen eines entgegenkommenden Pkw. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.



