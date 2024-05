Verkehrsunfallflucht in Flammersfeld

Am 13.05.2024 zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr ereignete sich auf dem Netto Parkplatz in Flammersfeld eine Verkehrsunfallflucht.

In besagtem Zeitraum parkte die 36-Jährige Fahrzeugführerin ihren Peugeot ordnungsgemäß in einer Parklücke des Parkplatzes. Neben ihr befand sich ein helles Fahrzeug. Als sie nach dem Einkauf zu ihrem Fahrzeug kam, konnte eine Beschädigung am hinteren Seitenteil festgestellt werden. Das helle Fahrzeug hatte die Örtlichkeit zwischenzeitlich verlassen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per E-Mail pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Hochstraße 30

57610 Altenkirchen



Tel.:02681/9460

E-Mail:pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell