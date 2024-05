Neuwied

Verkehrsunfallflucht

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

In der Nacht vom 24.05. auf den 25.05. kam es in der Augustastraße/Heddesdorfer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht an einem geparkten PKW der Marke Audi, der dabei nicht unerheblich beschädigt wurde.