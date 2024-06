Beschuldigter leistet nach einer Tunkenheitsfahrt Widerstand

Am Sonntagnachmittag erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus einen Hinweis über eine Trunkenheitsfahrt in Anhausen.

Bei Eintreffen an der Wohnanschrift des Beschuldigten im Bereich der Verbandsgemeinde Rengsdorf – Waldbreitbach zeigte der stark alkoholisierte Beschuldigte den Polizeibeamten gegenüber ein verbal aggressives Verhalten.



Der Mann wurde zur Entnahme von Blutproben zur Polizeiinspektion nach Straßenhaus verbracht. Dort versuchte er sich dieser Maßnahme zu entziehen. Hierbei spuckte er zudem in Richtung eines Polizeibeamten, den er knapp verfehlte.

Der Beschuldigte wurde daraufhin mit körperlicher Gewalt zu Boden gebracht. Dort legten im die Beamten eine Spuckschutzhaube an.

Bei den Maßnahmen beleidigte er fortlaufend die Polizisten.



Neben der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sind gegen den Mann im mittleren Erwachsenenalter entsprechende Strafverfahren eingeleitet worden.



