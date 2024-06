Verkehrsunfall mit schwerverletzter Kradfahrerin

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Kretzhaus, L 253 (ots) – Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagabend im Dienstgebiet der Polizei Linz, als eine 26-jährige Kradfahrerin die L 253 aus Kretzhaus kommend in Fahrtrichtung Linz befuhr und infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ohne Fremdbeteiligung in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über ihr Moped verlor und in den Grünstreifen gelangte.