Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstagmittag befuhr eine 66-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem PKW den Sandkauler Weg aus Richtung Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Rheinstraße.

Bei einem Abbiegevorgang in ein privates Grundstück übersah die Unfallverursacherin eine 45-jährige Frau aus Andernach, welche den Fahrweg mit einem E-Scooter kreuzte. Es kam im Bereich des Gehweges zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Die Fahrzeugführerin des Elektrokleinstfahrzeuges erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Anzumerken ist, dass die verletzte Verkehrsteilnehmerin zum Unfallzeitpunkt widerrechtlich den Gehweg nutzte.



