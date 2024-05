Vatertagsgeschehen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus

Anzeige

Hervorzuheben war eine größere

Veranstaltung an der Grenzbachmühle in Horhausen.



Bis auf eine Ausnahme blickt die Polizei auf friedliche Verläufe zurück.

Im Rahmen des Vatertagsgeschehens an der Grenzbachmühle in Horhausen kam es bei einer Personalienfeststellung zum Widerstand mit einem 26 – jährigen Mann.



Nachdem der stark alkoholisierte Beschuldigte die Angaben seiner Personalien verweigerte, leistete er bei der Durchsuchung zum Auffinden von Ausweispapieren Widerstand. Er wurde anschließend dem Polizeigewahrsam zugeführt. Am späten Abend erfolgte seine Entlassung.



Die weiteren Vatertagsveranstaltungen im Dienstgebiet der Polizei Straßenhaus verliefen friedlich. Bei der Überwachung kam zu keinerlei polizeilich relevanten Vorkommnissen.



