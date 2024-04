Betzdorf

Sachbeschädigung an Lokal in Innenstadt

Im Zeitraum 22.04.2024, 17:00 Uhr bis 23.04.2024, 08:30 Uhr wurden vor einem Lokal in der Bahnhofstraße in Betzdorf Sachbeschädigungen an einem Tisch sowie einer Außenpflanze durch unbekannte Täter begangen.