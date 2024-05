Kirchen(Sieg) – Verkehrsunfall mit Sachschaden

Anzeige

in Kirchen in Richtung Ortsmitte.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 74-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus der VG Kirchen, mit seinem BMW die Katzenbacher Straße in Richtung Höferwaldstraße.

An der Kreuzung Höferwaldstr./Katzenbacher Str. missachtete der 74-Jährige die Vorfahrt der von links kommenden 56-Jährigen und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die beiden verunfallten Fahrzeuge wurden jedoch derart stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Über die Schadenshöhe kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden.



