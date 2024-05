Pressenachtragsmeldung Verkehrsunfall mit Personenschaden

Anzeige

Kurz nach der Einmündung zur Königsberger Straße geriet er aus bislang ungeklärten Gründen nach links auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden PKW Toyota einer 56-jährigen Frau zusammen. Beide Personen wurden mittels Krankenwagen bzw. Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Fahrbahn wurde nach beendeter Verkehrsunfallaufnahme, dem Bergen der Fahrzeuge und dem Reinigen der Fahrbahn um 19:15 Uhr wieder freigegeben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



