Presseberichte PI Straßenhaus

Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung in Isenburg Am Nachmittag des 09.06.2024 kam es, gegen 15:30 Uhr, zu einer Straßenverkehrsgefährdung zum Nachteil eines Motorradfahrers auf der B413 kurz vor der Ortslage Isenburg.

Der Motorradfahrer befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Bendorf, als ihm plötzlich ein Fahrzeug teilweise auf seiner Fahrspur im Kurvenbereich entgegenkam. Der entgegenkommende PKW überholte, trotz unklarer Verkehrslage, den Fahrradfahrer und gefährdete hierbei den Motorradfahrer.



Zeugen und insbesondere der beteiligte Fahrradfahrer werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



