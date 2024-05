Pressebericht der Polizei Betzdorf vom 12.05.2024

1. Diebstahl an Pkw Tatort: 57555 Mudersbach, Rainstraße Tatzeit: 10.05.2024 18:00 Uhr bis 11.06.2024, 09:00 Uhr Hergang: Durch bisher unbekannte Täter wurde ein Spiegelglas am linken Außenspiegel eines Pkw entwendet.

Anzeige





Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf



2. Einbruchsdiebstahl



Tatort: 57520 Dickendorf, In den Schmitten



Feststellungszeit: 11.05.2024, 07:20 Uhr



Hergang: Durch bisher unbekannte Täter wurde ein Wohnhaus in der besagten Örtlichkeit betreten und durchwühlt. Vermutlich wurde Bargeld entwendet.



Hinweise an die Polizei in Betzdorf.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf





Telefon: 02741 9260



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell