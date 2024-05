Presseabschlussmeldung Verkehrsunfall mit Personenschaden

Anzeige

Nach bisherigem Erkenntnisstand kam die 62-jährige Fahrerin eines Trikes aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Mast. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwerstverletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Neben Feuerwehr, Rettungsdienst und der Straßenmeisterei Dierdorf waren die PI Straßenhaus und das Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Koblenz im Einsatz. Die Bundesstraße war für die Dauer von 4 Stunden gesperrt und ist zwischenzeitlich wieder freigegeben worden.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



