Polizisten im Rahmen der Streife beleidigt

Am Sonntag, den 09.06.2024, befuhr um 23:35 Uhr, ein Streifenwagen der Polizei Betzdorf den Fontenay-Le-Fleury-Platz in Daaden.

Als der Streifenwagen eine Gruppe Männer passierte, trat einer der Männer aus der Gruppe hervor und gestikulierte in Richtung des Streifenwagens eindeutige und hinreichend bekannte Beleidigungen.

Bei der anschließenden Personalienfeststellung wurden die eingesetzten Polizisten mit weiteren Beleidigungen tituliert und bedroht.

Der alkoholisierte 35jährige Mann wurde schließlich mit Hilfe von weiteren Unterstützungskräften in den Gewahrsam der Dienststelle verbracht, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.



