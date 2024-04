Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall B256 / B42

Am Nachmittag des 24.04. gegen kurz vor 16.00h kam es auf der B42 FR Koblenz im Bereich des Neuwieder Kreuz zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten Fahrzeugen.

Anzeige

Nach vorangegangenem Überholmanöver stieß der Unfallverursacher gegen den PKW der Unfallgegnerin und kam ins Schleudern. Anschließend überschlug sich der PKW des 31-jährigen Neuwieders und kam auf der Seite im AST der B256 auf die B42 FR Koblenz zum Liegen.

Der Unfallverursacher wurde mit schweren Verletzungen in ein Neuwieder KH eingeliefert. Sein Fahrzeug wurde totalbeschädigt, am anderen PKW entstand ebenfalls Sachschaden. Die Fahrerin blieb unverletzt.



Zeugen, welche Angaben zum Fahrverhalten des Verursachers im Vorfeld oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressestelle

PHK Schulz

Telefon: 02631-878-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell