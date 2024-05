Mudersbach

Nachtragsmeldung zu Brand in Mehrfamilienhaus

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa

Es wird auf die Presseerstmeldung von 17:41 Uhr Bezug genommen und wie folgt nachberichtet: Am Nachmittag des 25.05.2024 kam es in einem Mehrfamilienhaus in Mudersbach OT Niederschelderhütte, Am Friedhof, zu einer Brandentwicklung mit starker Verrauchung im Keller eines Mehrfamilienhauses.