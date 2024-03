Diebstahl aus Fahrzeugen

Am 15.03.2024, gegen 21:00 Uhr meldete ein Zeuge aus dem Wildparkweg in Neustadt, dass an seinem Fahrzeug durch einen unbekannten Täter die Seitenscheibe eingeschlagen und ein Portemonnaie aus dem Innenraum entwendet wurde.

Kurz darauf teilte ein weiterer Zeuge mit, dass er eine verdächtige männliche Person mit einer Taschenlampe im Bereich Weiherau beobachtet habe. Die Person leuchtete in mehrere Fahrzeuge und entsorgte, den Beobachtungen des Zeugen zufolge, das zuvor entwendete Portemonnaie in einer Mülltonne. Anschließend entfernte sich die Person in Richtung Freizeitanlage Berschau. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte ein weiteres aufgebrochenes Fahrzeug festgestellt werden.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.



