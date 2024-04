Betrüger sammelt angebliche Spenden

Anzeige

Die Person haben um eine Unterschrift auf einer Liste sowie um Spenden gebeten. Nachdem die Zeugen das Marktpersonal zwecks Verifizierung ansprachen, verließ die Person fluchtartig den Drogeriemarkt in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich nicht um eine seriöse, angemeldete Spendensammlung, so dass ein Ermittlungsverfahren eröffnet wurde.



