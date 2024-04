Wiederholter Tankbetrug mit verschiedenen gestohlenen Kennzeichen

Anzeige

Dabei waren an seinem Fahrzeug die als gestohlen gemeldeten Kennzeichenschilder AK-EA174 angebracht.



Mit dem selben Fahrzeug tankte dieselbe Person am Nachmittag des 26.04.2024 für wiederum knapp 90 Euro an einer Tankstelle in der Jungenthaler Straße. Nunmehr hatte er an seinem Fahrzeug die Kennzeichenschilder AK-DS379 montiert. Umgehende Ermittlungen an der Halteranschrift im Stadtgebiet Kirchen ergaben, dass der unbekannte Tatverdächtige die Kennzeichenschilder kurz vor der Betankung dort entwendet hatte.



Während der Tatbegehung maskierte sich der Täter, welcher offenbar Bartträger ist, mit einem schwarzen Hut, einer schwarzen Sonnenbrille und Handschuhen. Auch sonst war er komplett schwarz bzw. dunkel gekleidet.



Wer kann Angaben zu dem oben angegebenen Tatverdächtigen oder dem von ihm genutzte Fahrzeug machen? Hierbei handelt es sich um einen schwarzen VW Polo IV, Typ 9N mit vier runden Scheinwerfern an der Fahrzeugfront.



