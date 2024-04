St. Katharinen

Wohnzimmerscheibe eingeworfen- Zeugenaufruf

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

Am frühen Morgen des 27.04.24, zwischen 00:20 Uhr und 06:30 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter die rückwärtige Wohnzimmerscheibe eines Einfamilienhauses in der Hummelsberger Straße in Sankt Katharinen ein.