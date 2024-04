Kirchen

Scheibe an PKW eingeschlagen

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am 26.04. schlug eine bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit von 13:40 bis 16:15 Uhr auf unbekannte Weise die Seitenscheibe eines in der Paul-Wingendorf-Straße abgestellten PKW BMW ein.