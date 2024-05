Herdorf

Sachbeschädigung an PKW

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Durch einen Anwohner der Straße Glockenfeld in Herdorf wird der Polizeiinspektion Betzdorf am 06.05.2024 mitgeteilt, dass er Beschädigungen an der Fahrerseite seines an der Wohnanschrift geparkten PKW festgestellt habe.