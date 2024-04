Trier

Versuchter Einbruchdiebstahl in Restaurant

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Mittwoch, 10. April, zwischen 2 Uhr und 5:45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über eine Tür im Wintergarten Zutritt zu einem Lokal am Kornmarkt in Trier.