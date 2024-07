Polizeieinsatz in Kirschweiler

Am heutigen Vormittag, 25. Juli, gegen 11:45 Uhr, stoppten uniformierte und zivile Kräfte der Polizeiinspektion Idar-Oberstein ein Fahrzeug nahe des Golfplatzes in Kirschweiler und nahmen den 34-jährigen Fahrzeugführer vorläufig fest.

Anzeige

Der Beschuldigte steht unter Verdacht seine Lebensgefährtin am Vorabend bedroht zu haben und möglicherweise im Besitz einer Waffe zu sein. Die Ermittlungen dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell