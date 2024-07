Vermisste 15-jährige aus Niersbach

Anzeige

Die Jugendliche hatte die gemeinsam mit dem leiblichen Vater bewohnte Wohnung in Niersbach am Sonntagabend, dem 21. Juli, gegen 17:30 Uhr verlassen und sich seitdem nicht mehr gemeldet.



Die 15-jährige Qaniha Fatima K. ist ca. 165cm groß und kräftig, sie hat schwarze schulterlange Haare. Zu ihrer aktuellen Bekleidung ist nichts bekannt.

Es könnte sein, dass sie sich im Bereich Wittlich, Trier oder Saarbrücken aufhält.



Ein am Sonntag aufgenommenes Foto der Vermissten finden Sie unter dem beigefügten Link auf unserer Fahndungshomepage: https://s.rlp.de/XYgbHBi



Die Polizei bittet Zeugen, die etwas über den zwischenzeitlichen Aufenthaltsort oder den Verbleib der Jugendlichen wissen, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571-9260 zu melden.



