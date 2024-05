In der Anlage übermitteln wir Ihnen die Verkehrsunfallbilanz der Polizeiautobahnstation Montabaur für 2023. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiautobahnstation Montabaur war 2023, im Vergleich zu 2022, ein leichter Rückgang der Verkehrsunfälle zu verzeichnen.

Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war.

Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war. Foto: dpa

Anzeige

Heiligenroth (ots) –



In der Anlage übermitteln wir Ihnen die Verkehrsunfallbilanz der Polizeiautobahnstation Montabaur für 2023.



Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiautobahnstation Montabaur war 2023, im Vergleich zu 2022, ein leichter Rückgang der Verkehrsunfälle zu verzeichnen. Somit blieben die Unfallzahlen auch unter dem Niveau vor Corona.



Näheres hierzu ist der beigefügten Anlage zu entnehmen.



Rückfragen bitte an:



Verkehrsdirektion Koblenz

Polizeiautobahnstation Montabaur

An der Autobahnmeisterei 6

56412 Heiligenroth



Thorsten Hähn, PHK

Telefon: 02602/9327-202

pastmontabaur@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell