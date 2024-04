Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt „Radverkehr“ in der Koblenzer Innenstadt

Anzeige

Der Fokus lag auf der Ahndung von Verkehrsverstößen von Radfahrern. Hierbei wurden vor allem Rotlichtverstöße und das unbefugte Befahren der Fußgängerzone und des Gehweges durch Radfahrer geahndet. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club e.V. (ADFC) war nach vorheriger Absprache mit zwei Vertretern ebenfalls vor Ort.



In fünf Stunden wurden im Stadtgebiet Koblenz insgesamt 53 Verstöße festgestellt. Darunter wurden 40 Rotlichtverstöße von Radfahrern geahndet. Die Fußgängerzone wurde in neun Fällen unzulässig mit dem Fahrrad befahren. Zudem kam es zu einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das PflichtVG (E-Scooter) sowie einem Handyverstoß durch einen PKW-Fahrer.



Neben der Ahndung der festgestellten Verstöße wurden in Zusammenarbeit mit dem ADFC Bürgergespräche geführt und die Radfahrer hinsichtlich der Gefahren im Straßenverkehr -sowohl für sie als auch von ihnen ausgehend- sensibilisiert.



Aufgrund der Feststellungen und der hohen Zahl an Rotlichtverstößen ist eine Wiederholung eines Kontrolltages mit dem Schwerpunkt Radverkehr geplant.



