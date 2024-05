Bendorf

Vandalismus in Bendorf

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

In der Nacht vom 30.04.2024 auf den 01.05.2024 kam ist in der Eisenbahnstraße in Bendorf zur Sachbeschädigung an insgesamt 5 PKW.