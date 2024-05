Langsur

Schwerer Diebstahl von Motorrad (KTM 690 Enduro)

Von Polizeipräsidium Trier (ots)

i Entwendetes Motorrad KTM Foto: Polizeipräsidium Trier

Unbekannte Täter entwendeten am 9. Mai, zwischen 1:30 Uhr und 11 Uhr, ein Motorrad (KTM 690 Enduro) in der Wasserbilliger Straße in Langsur.