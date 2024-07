Passanten in der Trierer Fußgängerzone bespuckt

Am Freitag, den 26.06.2024, gegen 15:45 Uhr kam es in der Trierer Fußgängerzone zu einem Polizeieinsatz mit einer aggressiven Person, welche unvermittelt Passanten bespuckt und bedroht haben soll.

Bereits gegen 14:00 Uhr soll die gleiche Person grundlos Personen auf dem Porta-Nigra-Platz angespuckt haben. Einige Zeit später kam es dann in der Paulinstraße zu einem weiteren Vorfall, bei dem ein bis dato unbekanntes älteres Ehepaar geschädigt wurde.



Im Zuge der Fahndung konnte die Person durch die eingesetzten Beamten im Bereich des Trierer Handwerkerbrunnens angetroffen werden.

Bei der Personenkontrolle leistete die Person Widerstand. Sie wurde daraufhin in Polizeigewahrsam genommen.



Die Polizei Trier sucht nun nach den bisher unbekannten weiteren Geschädigten und bittet darum, sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651/97795210 zu melden.



