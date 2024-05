Sachbeschädigung durch Graffiti

Im Tatzeitraum, Fr. 26.04.2024 – Sa. 27.04.2024, besprühten bisher unbekannte Täter-/innen die vier Außenwände der Grillhütte in Boppard-Buchholz mit vorrangig weißer, aber auch grüner und blauer Sprühfarbe.

56154 Boppard-Buchholz/Grillhütte (ots) –



Es wurden verschiedene Tags, Symbole und andere Schmierereien aufgesprüht. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Boppard erbeten.



