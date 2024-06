Lahnstein

Lahnstein- Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

Am Freitag, den 14.06.2024, gegen 17.50 Uhr, wurde in Lahnstein in der Nordallee 18, ein Mann beim Ausladen seines PKWs von einem anderen, schwarzen PKW beim Vorbeifahren an der Hand gestreift.