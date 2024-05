Protestaktion auf der BAB 3

Anzeige

Hierbei wurden Deutschlandfahnen geschwenkt und Banner von den Brücken herabgehangen.

Weiterhin fuhr ein Konvoi mit Warnblinker und Fahnen verlangsamt die A3 auf dem benannten Abschnitt entlang.

Größere Verkehrsbeeinträchtigungen, sowie Ablenkungen des Verkehrs auf der Autobahn konnten von der Polizei verhindert und der Einsatz gegen 17:00 Uhr ohne nennenswerte Zwischenfälle beendet werden.

Insgesamt nahmen an der Versammlung Personen in niedrigen zweistelligen Bereich teil, welche sich grundsätzlich kooperativ verhielten.

Die Teilnehmer an der vermutlich koordinierten Protestaktion dürften dem Bereich der Bauernprotesten zuzuordnen sein.

Neben der Polizeidirektion Neuwied und der Autobahnpolizei war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.



