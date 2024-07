Mehrere Raubdelikte in Koblenz – Polizei sucht noch weiteres Opfer

Am Sonntag, 21.07.24 kam es in den frühen Abendstunden in der Innenstadt von Koblenz zu drei bisher bekannten und kurz hintereinander folgenden Raubdelikten.

Ein 27-jähriger Mann marokkanischer Abstammung hatte den weiblichen Opfern in den Bereichen Friedrich-Ebert-Ring, Viktoriastraße und Schlossstraße die Halsketten vom Körper gerissen und floh mit der Beute in Richtung Schängel-Center, wo er durch beherzt eingreifende Passanten bis zum Eintreffen der Polizei fixiert wurde.



Die Opfer wurden im Rahmen des Überfalls nicht nennenswert verletzt.

Das Raubgut wurde aufgefunden und konnte den vorgenannten Geschädigten bis auf eine noch sichergestellte Goldkette unbekannter Herkunft zugeordnet werden.



Der Beschuldigte wurde dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ und die Untersuchungshaft anordnete.



Die Besitzerin oder der Besitzer der o.g. Kette sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Koblenz unter der Rufnummer 0261-92156 390 in Verbindung zu setzen.



