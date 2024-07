„Ich fahr sicher Rad“: Grundschüler meistern Fahrradwettbewerb

Unter dem Titel „Ich fahr sicher Rad“ setzte die Polizeidirektion Koblenz im vergangenen Schuljahr ein neues Präventionskonzept in der Verkehrserziehung um. Insgesamt 176 Klassen des dritten und vierten Schuljahres nahmen an einem spielerischen Wettbewerb zur Erlangung des Fahrradführerscheins teil.

Unter Beteiligung von Kolleginnen und Kollegen der Jugendverkehrsschulen von insgesamt acht Polizeiinspektionen, wurden dabei neben der praktischen und theoretischen Leistung, auch das Miteinander und der Gemeinschaftsgedanke der Schülerinnen und Schüler in Augenschein genommen.



Der erste Platz des Wettbewerbs ging an die Kinder der Pestalozzi Grundschule aus der Koblenzer Goldgrube, die von Polizeihauptkommissarin Fröbisch betreut wurden, und sich durch besonderes Engagement und einen herausragenden Teamgeist auszeichneten. Dafür gab es neben einem Wanderpokal und dem Besuch der Polizeiinspektion Koblenz 1, auch die Ausstattung der beteiligten Kinder mit Fahrradhelmen, die durch den Förderverein Haus des Jugendrechts e. V. gesponsert wurden.



Damit jedoch keiner leer ausging, erhielt jede der beteiligten Polizeidienststellen ebenfalls einen kleinen Wanderpokal, der an die jeweiligen 2. Plätze des eigenen Dienstbezirks vergeben wurde.



Mit dem neuen Schuljahr startet die Aktion in eine neue Runde.



