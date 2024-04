Mehrere Verkehrsunfallfluchten unter Einfluss von Alkohol in Mülheim-Kärlich und Weißenthurm

Am Sonntag, dem 21.04.2024, um 21:21 Uhr, ereignete sich auf dem MC Donald's Parkplatz in Mülheim-Kärlich im Industriegebiet ein Verkehrsunfall.

Anzeige

Der männliche, 40-Jährige Fahrer eines roten Sprinters touchierte beim Ausparken ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich danach von der Unfallörtlichkeit. Laut Angaben der Zeugen vor Ort, machte der Fahrer einen alkoholisierten Eindruck.



Durch die Polizei Andernach konnte der unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer am Steuer des roten Sprinters in Weißenthurm auf einem Parkplatz kontrolliert werden. Dort wurde der Polizei von einem weiteren Zeugen mitgeteilt, dass der Fahrer um 21:26 Uhr gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren sei und sich auch dort anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernte.



Der Fahrer des roten Sprinters hat seine Fahrt mit hoher Wahrscheinlichkeit am Wohnmobilhafen in Urmitz-Rhein begonnen und ist von dort aus nach Mülheim-Kärlich zu McDonald's gefahren. Von dort aus setze er seine Fahrt nach Weißenthurm fort.

Da der rote Sprinter mehrere Beschädigungen aufwies, kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Fahrzeug auf der Strecke in weitere, noch nicht bekannte Unfälle, verwickelt war.

Bei Feststellung eines Unfallschadens wird um Mitteilung bei der Polizeiinspektion Andernach (02632-9210) gebeten.



