Mehrere Fahrzeuge im Heiligenweg durch Farbe beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Anzeige



Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass sich die Tat am 29.04. in der Zeit zwischen 00.30 und 18.20 Uhr ereignet haben dürfte.



Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 1 in Koblenz unter 0261-92156-300 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Pressestelle



Telefon: 0261-103-2018

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell