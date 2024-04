Kauflandparkplatz in Andernach – Diebstahl einer Handtasche

Am 19.04.2024, gegen 14:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl einer Handtasche aus einem geparkten Fahrzeug.

Hierzu lenkte der männliche Beschuldigte die Geschädigte ab, indem er sie fragte, ob ihr ein Gegenstand gehört, der auf dem Parkplatz liegt. Als die Geschädigte abgelenkt war, entwendete der Täter die Handtasche der Frau, die auf dem Sitz, des offenen Fahrzeuges, lag und rannte weg.

Der Täter war männlich, trug eine gelbe Regenjacke und hatte ein kantiges Gesicht.



Zeugen die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach, unter der 02632- 9210 zu melden.



