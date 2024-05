Flucht vor Polizeikontrolle mit entwendeten Kennzeichen

Anzeige



Die Flucht mit teils waghalsigen Fahrmanövern führte durchs Stadtgebiet Bendorf bis nach Neuwied Engers. Hier konnte sich der Roller an einem Fußweg zum Rhein der Kontrolle entziehen.

Bei der Flucht wurden keine Personen gefährdet. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

An dem Roller war das blaue Versicherungskennzeichen 166HAD angebracht. Das Kennzeichen wurde Anfang Mai in Bendorf entwendet.

Zeugen welche sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bendorf zu melden: pibendorf@polizei.rlp.de / Tel.: 02622-94020.



