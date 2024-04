Sankt Goar

Bergungsarbeiten im Rhein – gesunkener PKW im Bereich der Fähre St. Goar

Von Polizeidirektion Koblenz (ots)

i Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Derzeitig finden Bergungsarbeiten eines PKW statt, welcher aus bislang unbekannter Ursache von einem Parkplatz am Fähranleger in Sankt Goar aus in den Rhein gerollt ist.