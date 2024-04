Koblenz

Außenspiegel abgetrennt – Zeugen gesucht!

Von Polizeipräsidium Koblenz (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 30.03.2024, etwa 15 Uhr, bis Dienstagmorgen, den 02.04.2024, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Auto im Expert-Klein-Parkhaus am Saarplatz in Koblenz.