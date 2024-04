Mehrere Brände – Vollbrand eines PKW sowie Brand mehrerer Fahrräder und Mülltonnen

Anzeige

Hierbei geriet unter anderem ein PKW in Vollbrand. Darüber hinaus wurden Mülleimer und Fahrräder in Brand gesetzt.



Die Fahrzeuge wurden zwecks Suche von Spuren sichergestellt. Die Auswertung von Videoaufnahmen sowie weiterer Spuren dauert an.



Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in Sinzig gemacht oder kann sonst sachdienliche Hinweise geben?



Mitteilungen bitte an die Polizei Remagen unter der 02642-93820 oder per E-Mail an PIRemagen@Polizei.RLP.de



