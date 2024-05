Diebstahl von auffälligem Fahrrad

Anzeige

Das Rad stand in einem Garten eines Wohnhauses und wurde durch bislang unbekannte Täter entwendet. Auffällig sind die grünen Applikationen an dem dunkelgrauen Fahrradrahmen mit der hellen Aufschrift „FOCUS“ (siehe Originalbild).



Die Polizei Mayen sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise.



