Mayen, Stadion

Turbulentes Fußballspiel der TUS Mayen gegen Anadolu Koblenz (ots) – Im Rahmen am 18.03.2024 stattfindenden Fußballbegegnung zwischen dem TUS Mayen und Fußballverein Anadolu Koblenz, kam es nach Verhängung einer roten Karte gegen einen Spieler des Gastvereins in der 37 Spielminute zu tumultartigen Szenen auf dem Fußballplatz des Mayener Stadions.

Die gegen 15:57 Uhr verständigte Polizei Mayen begab sich mit Verstärkungskräften in den Einsatzraum. Die Stimmung zwischen den insgesamt 300 Fans (hierunter ca. 50 Anhänger von Anadolu Koblenz) war aufgeheizt und wurde durch starke Polizeipräsenz beobachtet. Bei Spielende um 16:56 Uhr kam es zu Diskussionen und Rangeleien auf dem Spielfeld, wobei ein Mayener Spieler geschlagen wurde. Die Polizei Mayen trennte die Kontrahenten konsequent und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen einen Spieler der Gastmannschaft ein. Unter polizeilicher Aufsicht traten die Fans eine geordnete Heimreise an.



