Gravierender Verkehrsverstoß – Zeugen gesucht

Am Montag, dem 08.04.2024 wurde der Polizei Mayen ein riskantes Fahrmanöver gemeldet.

Im Trinnel, an der Einmündung zur Nettebrücke, überholte gegen 17:35 Uhr ein silberner VW Golf Plus zunächst einen PKW, der vor einem Zebrastreifen hielt. Beim Passieren der Einmündung zur Nettebrücke missachtete der Golf anschließend die Vorfahrt eines von rechts kommenden Seat Cupra, der nur durch abruptes Abbremsen einen Zusammenstoß verhindern konnte. Der Fahrer des Seat sowie alle Personen, die Angaben zu dem Verkehrsvorgang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Mayen zu melden (Tel. 02651/8010).



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

PK Willems



Telefon: 02651-801-0



