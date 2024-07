Luftnotlandung eines Leichtflugzeugs am Flugplatz Wershofen

Anzeige

Aufgrund eines technischen Defekts, kam es zu einem Ölverlust an der, in Maastricht gestarteten Maschine. Der Pilot konnte diese kontrolliert auf dem Flugplatz landen, sodass er und die beiden an Bord befindlichen Passagiere unverletzt blieben.



An dem Leichtflugzeug entstand Sachschaden in Höhe von 75.000 Euro. Neben der Polizei Adenau befanden sich Kräfte der Feuerwehren Adenau, Ahrbrück, Wershofen und Antweiler vor Ort.



