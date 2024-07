Unfall im Begegnungsverkehr im Flucht

Anzeige

Die geschädigten Fahrzeugführer, ein LKW und ein PKW, befuhren die B257 aus Altenahr kommend in Fahrtrichtung Kalenborn. Im Bereich einer Kurve kam ihnen ein dunkler PKW, vermutlich 1er-BMW der Modellreihe E81, entgegen. Dieser touchierte durch das Schneiden der Kurve den geschädigten LKW im Bereich des Hecks der Fahrerseite und setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung Altenahr fort. Infolge des Zusammenstoßes der beiden KFZ verlor der 1er-BMW seinen Außenspiegel der Fahrerseite. Durch das Überfahren der Fahrzeugteile entstand Sachschaden, in Form eines platten Reifens, an einem weiteren PKW.

Zeugen, die Angaben zur Person oder zum Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler Tel.: 02641/9740 in Verbindung zu setzen

